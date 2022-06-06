Майже 9 тисяч журналістів висвітлюють війну в Україні від самого її початку. Дехто просто зараз у найгарячіших точках пліч-о-пліч з військовими. Розказати світові правду про жорстокість та цинізм російської агресії, зокрема, прибули близько двох тисяч іноземних медійників. Станом на сьогодні 5-ро з них загинули при виконанні професійних обов'язків. У День журналіста згадуємо полеглих колег із закордонних редакцій.

Майже три сотні злочинів проти журналістів та медіа скоїла Росія за понад три місяці війни. Вбивства, поранення, катування, переслідування, полон...

Під час виконання професійних обов'язків в Україні загинули 5-ро іноземних кореспондентів. 13 березня на блокпосту в Ірпені росіяни розстріляли американського військового репортера та документаліста Брента Рено.

В Україні Брент працював над проектом видання "Тайм", присвяченим глобальній кризі біженців. В Київській області знімав евакуацію цивільних, розповів оператор Хуан Арредондо, який вижив під час атаки російських військових.

Ми переходили перший міст в Ірпені, збиралися фільмувати, як місто покидають біженці. Сіли в машину, дехто запропонував підкинути нас до іншого моста. Ми пройшли блокпост і росіяни відкрили по нас вогонь.

Уже наступного дня - 14-го березня - світ дізнався про смерть ірландця П'єра Закжевскі - оператора американського телеканалу Fox News. Він працював в Іраку, Афганістані й Сирії, але загинув у селі Горенка, під Києвом. Останнім це відрядженням стало і для його колеги - української журналістки Олександри Кувшинової.

Cаші - як ми її називали, було всього 24 роки. Вона працювала консультанткою, допомагала нашій команді пересуватися містом, збирала інформацію та говорила зі спікерами. Наші продюсери кажуть, вона була працьовитою, з почуттям гумору, доброю та сміливою.

9 днів потому - 23 березня - журналістка опозиційного російського видання "Інсайдер" Оксана Бауліна прибула на місце ракетного удару у Подільському районі Києва. Вона знімала наслідки атаки, коли це саме місце росіяни обстріляли знову.

Она очень любила человеческие истории, она очень любила рассказывать журналистские истории через людей.

На початку квітня у Маріуполі загинув литовський режисер Мантас Кведаравічюс.

Він зняв документальний фільм "Маріуполіс" про життя у на той час прифронтовому місті.

З початком повномасштабного вторгнення РФ - повернувся до України, аби зняти другий фільм. Але не встиг. Потрапив під ракетний обстріл.

Усе, що він встиг зафільмувати перед смертю, зберегла і змонтувала разом зі своєю командою його наречена - Ганна Білоброва.

Прем'єра "Маріуполіс-2" відбулася в рамках Каннського кінофестивалю. Стрічка одержала спеціальний приз журі.

Ганна Білоброва - співрежисерка документальної стрічки "Маріуполіс 2":

Це завжди про життя і людей. Життя - це єдине, що має значення. І на такому фестивалі, як Канни, я рада, що люди дивляться роботу Мантаса. Він хотів, аби його дивилися. Тут, нарешті, він знайшов свою найбільшу аудиторію.

П'ятим убитим в Україні іноземним медійником став журналіст французького телеканалу BFM TV Фредерік Леклерк-Імхофф. Він мав знімати репортаж про евакуацію цивільних із Луганської області, але потрапив під ворожий обстріл. Кореспондента не врятував ані бронежилет, ані каска - поранення у шию виявилося смертельним.

Еммануель Макрон - президент Франції:

Хочу висловити співчуття його родині та колегам, а також підтвердити беззастережну підтримку Франції кожного, хто виконує свою роботу, а саме: вільно інформує та висвітлює як сьогоднішню війну в Україні.

Фредеріка супроводжував колега-репортер Максім Брандстетер. У нього - осколкове поранення стегна і контузія.

Фредерік Леклерк-Імхофф - журналіст французького телеканалу BFMTV:

Ми зупинилися на п'ять хвилин, щоб відправити відзнятий матеріал, і зовсім не очікували цього. Звук вибуху був дуже гучним.

Це було друге відрядження Фредеріка в Україну від початку війни.

Станом на сьогодні Україна - найбільш небезпечна країна у світі для журналістів. Про це повідомляють в Інституті масової інформації. І наголошують: усі медійники, які нині висвітлюють жахи російської агресії - просто герої.