На Донбасі ЗСУ знищили два склади боєприпасів і техніку окупантів [ Редагувати ]
Українські захисники на Донбасі в понеділок, 6 червня, відбили 10 атак російських військ. На двох локаціях ще тривають бої. Про це повідомляє Угруповання Об’єднаних сил в оперативному зведенні на 21:00.
За добу, що минає, українська армія знищила в Донецькій і Луганській областях:
- 1 танк;
- 3 артилерійські системи;
- 2 бойові броньовані машини;
- 1 автомобіль;
- 2 склади з боєприпасами;
- 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
У районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські захисники 6 червня знищили:
- особового складу ворога - 48;
- мінометів - 2;
- АТТ (артилерійський тягач) - 3.
Нагадаємо, що у Сєвєродонецьку триває запекла артилерійська дуель між українськими захисниками та окупантами.
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