Українські захисники на Донбасі в понеділок, 6 червня, відбили 10 атак російських військ. На двох локаціях ще тривають бої. Про це повідомляє Угруповання Об’єднаних сил в оперативному зведенні на 21:00.

За добу, що минає, українська армія знищила в Донецькій і Луганській областях:

1 танк;

3 артилерійські системи;

2 бойові броньовані машини;

1 автомобіль;

2 склади з боєприпасами;

2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

У районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські захисники 6 червня знищили:

особового складу ворога - 48;

мінометів - 2;

АТТ (артилерійський тягач) - 3.

Нагадаємо, що у Сєвєродонецьку триває запекла артилерійська дуель між українськими захисниками та окупантами.