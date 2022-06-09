У четвер, 9 червня, президент України Володимир Зеленський заявив, що "цьогоріч у топ-5 найвпливовіших людей за версією видання Time, окрім мене, - Ілон Маск, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, медичні працівники, які боролися з ковідом, та президент США Джозеф Байден".

І цей перелік був складений у час, коли у Європі триває найстрашніша війна за останні 77 років. Війна, яку ми поки що не можемо зупинити.

Настав час бути впливовими на сто відсотків. Ми можемо забезпечити поразку тиранії. Всі ми, всі лідери нашого часу. Ми можемо надійно захистити свободу. Ми можемо зупинити шантаж, до якого вдається людина, котрій взагалі не місце в нашому списку.

"Якщо ми можемо, значить, ми повинні це зробити. Бо вплив зобов'язує", - сказав він.