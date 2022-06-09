Чеська компанія планує поставляти захисні споруди для ЗСУ [ Редагувати ]
Щойно напали рашисти, вони відмовилися від російської й вивчили українську мову, а потім - почали створювати захисні споруди. Чеська компанія на 3D принтерах продукує мініфортеці.
Свої технології презентували на Буковині. Інженери пропонують оборонцям України застосувати новітні технології на блокпостах чи інших захисних спорудах. Що думають військові - дивіться далі.
Генеральний директор чеської компанії на Буковині починає презентацію українською мовою. Вчити її почав нещодавно.
Коли росіяни напали на Крим, я говорив, що ніколи не хочу розмовляти цією мовою. Коли росіяни напали на Україну, я почав вчити українську мову.
Томаш Вранек розповідає про бетонні укріплення, надруковані на 3D принтері.
Томаш Вранек, генеральний директор чеської компанії Ice:
Ми можемо створити будь-які форми із використанням різних технологій та матеріалів - піску, бетону чи сталі задля досягнення високого рівня міцності.
Саме тому чеські виробники вирішили запропонувати використовувати свої потужності для оборонної сфери.
Сергій Осачук, голова Чернівецької обласної військової адміністрації:
Возять мобільні виробничі комплекси, які висуваються в будь-яку точку, виготовляють все, що потрібно. Відсунулися назад, перемістилися, в цьому є велика цінність.
Проте спершу конструкції потрібно випробувати на полігоні.
Віктор Влад, заступник керівника 31 прикордонного загону:
Задум непоганий, але все покажуть випробування. Має витримати РПГ, наприклад, 12,7 калібру, бронебійні. Оце найголовніше - захист особового складу, людей.
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Росіяни ж своїх планів - не змінюють. Бо Кремль означив конкретну дати. До 10 червня рашисти хочуть захопити Сєвєродонецьк або хоча б встановити контроль над трасою Лисичанськ-Бахмут.
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