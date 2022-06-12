Гурт "Ногу свело!" у день росії присвятив нову пісню Україні (відео) [ Редагувати ]
Російський гурт "Ногу свело!" 12 червня, у день росії, випустив відеокліп на пісню "Украина".
У пісні фронтмен гурту Максим Покровський веде діалог з сином і дочкою про напад росії на Україну. І обіцяє, що український народ незабаром здобуде перемогу над окупантами.
У пісні співак згадує зруйновані рашистами Харків, Маріуполь і Бучу.
Украина! Моя вторая половина!
С небес смертельная лавина
Сойдет по прихоти страстей.
Украина! Пусть от Днепра и до Берлина
Летают ангелы незримо,
Храня в пути твоих детей.
Сынок, не бойся! И подожди немного:
Она закончится – воздушная тревога.
Похоже, стихло. Похоже, улетели.
Похоже, мы с тобой сегодня уцелели.
Не бойся, дочка! И подожди немного:
Я знаю, впереди нелегкая дорога,
Надеюсь, их патруль на нас патронов не потратит.
Надеюсь, нам солярки хватит.
Украина! Моя вторая половина!
С небес смертельная лавина
Сойдет по прихоти страстей.
Украина! Пусть от Днепра и до Берлина
Летают ангелы незримо,
Храня в пути твоих детей.
Сынок, не бойся! И погоди немного.
Никто не знает, какие там дела у Бога
И с кем ему сейчас приходится тягаться.
Нам просто надо еще немного продержаться.
Они слюну пускают среди кровавых луж
И духов вызывают ценой невинных душ.
Они себя крестили потомками богов,
Им в жертву приносили руины городов.
Не бойся, дочка! Любовь всегда сильнее!
Где Третий Рим, где Третий Рейх и где Помпеи?
Но будут жить и станут только круче
Одесса, Киев, Харьков, Мариуполь, Буча!
Украина! Моя вторая половина!
С небес смертельная лавина
Сойдет по прихоти страстей.
Украина! Пусть от Днепра и до Берлина
Летают ангелы незримо,
Храня в пути твоих детей.
Максима Покровського раніше занесли до бази сайту "Миротворець" за "свідоме порушення державного кордону України та незаконну концертну діяльність в окупованому росією Криму".
Нагадаємо, що раніше Земфіра випустила антивоєнну пісню "Мясо".
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