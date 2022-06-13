Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) внесла офіційні зміни до правил гри у футбол. З 1 липня дозволяється використовувати п'ять замін в одному матчі. Це стосується як міжнародних, так і національних змагань, повідомляє прес-служба IFAB.

Кількість замін була тимчасово збільшена з трьох до п'яти у травні 2020 року на тлі пандемії коронавірусу, щоб знизити фізичне навантаження на футболістів. Це нововведення отримало підтримку всієї футбольної спільноти.

Також IFAB вирішив збільшити максимальну кількість футболістів у запасі на матч - з 12 до 15 гравців.

Для замін команди, як і раніше, матимуть право зупиняти гру лише тричі за матч. Тому щоб використати всі п'ять замін, нових гравців можна буде випускати у перерві матчу або міняти по кілька футболістів одночасно.

Також IFAB продовжив дію правила вимушеної заміни у випадку, якщо у футболіста запідозрили струс мозку.

Нагадаємо, що у червні 2021 року УЄФА скасувала правило виїзного голу в єврокубках.