У футболі змінили правила [ Редагувати ]
Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) внесла офіційні зміни до правил гри у футбол. З 1 липня дозволяється використовувати п'ять замін в одному матчі. Це стосується як міжнародних, так і національних змагань, повідомляє прес-служба IFAB.
Кількість замін була тимчасово збільшена з трьох до п'яти у травні 2020 року на тлі пандемії коронавірусу, щоб знизити фізичне навантаження на футболістів. Це нововведення отримало підтримку всієї футбольної спільноти.
Також IFAB вирішив збільшити максимальну кількість футболістів у запасі на матч - з 12 до 15 гравців.
Для замін команди, як і раніше, матимуть право зупиняти гру лише тричі за матч. Тому щоб використати всі п'ять замін, нових гравців можна буде випускати у перерві матчу або міняти по кілька футболістів одночасно.
Також IFAB продовжив дію правила вимушеної заміни у випадку, якщо у футболіста запідозрили струс мозку.
Нагадаємо, що у червні 2021 року УЄФА скасувала правило виїзного голу в єврокубках.
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