Тисячолітній поліський обряд: у Рівному "водили Куста" [ Редагувати ]
Тисячолітній поліський обряд: у Рівному "водили Куста". Цей давній звичай до нині бережуть жителі Полісся. Щороку на зелені свята селяни обирають дівчину, вбирають її в клечання, та водять від двору у двір, аби віншувати господарів. Це щось на кшталт колядування, але літнього. Унікальна традиція потрапила до списку нематеріальної спадщини України і претендує стати ще й надбанням ЮНЕСКО... А наразі перервати цей обряд не здатна навіть війна. Мої колеги розкажуть більше.
Зацвіла в лузі та калина-чермшина. А чого ж ти плачеш молодая дівчина.
Дівчину заквітчують у зелене вбрання з гілок клену та лепехи. Її голову прикрашають "живим" вінком з квітів та листя. Так розпочинається обряд "водіння Куста". І все це - під автентичні поліські пісні.
Тройца, Тройца пресвятая Богородиця.
Це унікальний обряд, якого немає ніде у світі. Традиція "водити Куста" збереглася лише на Рівненщині, та й то в єдиному селі - Сварицевичі.
Ірина Баковецька-Рачковська, директорка "Рівненського обласного центру народної творчості":
Це своєрідне поклоніння природі, поклоніння роду, поклоніння своїм предкам і безпосередній зв'язок предків із сьогоденням. Так як куст щороку відроджується, так відроджується в нашій природі життя, сама природа і тримається зв'язок поколінь.
Та нині берегині цієї традиції приїхали з Полісся у Рівне. Тут вперше вони повели Кустянку вулицями міста.
Ой пасла я вулики при зелені добро.
Частина обряду схожа на колядування. Лише проводиться влітку - на зелені свята. Так само з піснями гурти з кустом, за давнім звичаєм, обходили хати та віншували господарів. Ті за це їх щедро обдаровували.
Віра Зиль, художня керівниця народного аматорського колективу родини Чудиновичів (с. Сварицевичі):
Якщо до нього зайде куст - значить в нього буде добрий врожай, вони привітають його, побажають йому, щоб родило жито, пшениця, щоб дощик ішов вчасно, щоб сонечко світило.
Ой дякуємо куст дорогенький, що ви з Сварицевич аж приїхали до нас у Рівне. Дай Боже за рік дождати. Дай Боже. Із Кустом бути здоровими і Вам і в кожну хату добро, достаток і мир.
Водять куста лише жінки та дівчата. 12-річна Ірина сьогодні була обрана Кустянкою. Дівчинка каже - вінок трохи заважкий, але емоції її переповнюють.
Ірина, Кустянка:
Я дуже хотіла. Ну бо цій традиції я думаю вже п'ять тисяч років точно, що це було при язичниках. То дуже велика честь була прийняти участь.
Тисячолітній обряд сягає ще в дохристиянську добу. Звичай "пережив" і війни, і політичні репресії. Але жодного разу не був перерваний чи забутий. А ще на Поліссі вірять, що водіння Куста здатне захистити від зла та війни. Тож ця давня традиція наших предків береже Рівненщину від ворога.
Ірина Баковецька-Рачковська, директорка "Рівненського обласного центру народної творчості":
Сьогодні, коли власне Україна в огні, коли війна забирає цвіт нації, найкращих наших воїнів, дітей, майбутнє, куст важливий не тільки як скажімо культурний обряд, а й підтримка традицій, ідентифікація нас українців. Наші бабусі дідусі вони вірять в те, що сила їхніх традицій вона стане частиною великої перемоги.
"Водіння Куста" внесли до нематеріальної культурної спадщини України. Тепер він претендує стати ще й надбанням ЮНЕСКО.
Любов Романюк, начальниця управління культури і туризму Рівненської ОВА:
Ми пишаємося нашими традиціями і ми хочемо заявити вголос про те, що ворог може знищити інфраструктуру, але він не може винищити нас допоки є наша культура, є наша історія.
А вже цієї п'ятниці в музеї Пирогова рівняни теж водитимуть куста. Цей оберіг відтворять для того, аби столиця - вистояла, а Україна - перемогла.
Ой ми були у великому лісі нарядили куста із зеленого кльону.
по темі
Сплести такого вінка - під силу навіть дітям, запевняють рукодільниці. Єдине необхідне вміння - заплітати косу. А решта - залежить від уяви та підручних матеріалів.
Це такі як "Ой мороз мороз не морозь мене", "Любо, браття, любо", "Розпрощався стрілець" та десятки інших українських шедеврів, мелодії яких привласнив нечистий на руку сусід.
Літературна дерусифікація. Зараз у бібліотечних фондах України - зберігаються майже 240 мільйонів примірників книг російською мовою. І у багатьох містах - почали від них позбуватися.
Втім застереження - по суті єдиний важіль впливу рятувальників на відчайдух, яким кортить відпочити біля водойм. Жодного покарання за відвідування пляжів у воєнний час - немає.
Працівники звіринця ледь зводили кінці з кінцями, аби тварини не померли з голоду. В соцмережах проходили різні акцію на підтримку зоопарку.