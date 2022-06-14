Застаріла ще радянська стратегія і тактика - з одного боку. І воєнні злочини - з іншого. Це те, на чому й базується міць "второй армії міра". Російські терористичні війська вбили тисячі українців, застосовуючи заборонену зброю. Приміром, касетних боєприпасів. Чи вони небезпечні? І які докази їхнього використання ордою - має міжнародна спільнота? Наша британська кореспондентка Світлана Чернецька розповість.

Нові докази воєнних злочинів проти росії. Правозахисна організація "Міжнародна амністія" видала докладне дослідження щодо використання касетних боєприпасів окупантами. Експерти зосередилися на вивченні ситуації у Харкові. І лише в цьому місті підтвердили п'ять випадків використання забороненої зброї.

Йдеться про касетні бомби, а також розсіяні боєприпаси - це ракети, які викидають менші міни, що можуть вибухати пізніше. У звіті Міжнародної амністії описані конкретні історії й названі люди, які постраждали від таких атак окупантів. Зокрема, випадок на дитячому майданчику у мікрорайоні "Індустріальний". Чоловік з п'ятирічною донькою уцілів, а жінка зазнала значних травм. Осколки боєприпасу потрапили їй у спину, груди та живіт, пошкодили легені та хребет. Вона померла в реанімації після кількох операцій через два місяці після вибуху. І це лише один випадок із сотень, зафіксованих правозахисниками.

Касетні боєприпаси мають дуже сумнівну репутацію у світі. Бо їх неможливо точно спрямувати, вони детонують у повітрі й викидають велику кількість менших бомб, які вражають велику територію, а отже, несуть більшу загрозу цивільному населенню.

Оксана Покальчук, виконавча директорка правозахисної організації "Міжнародна амністія Україна":

Люди, які віддають накази та вирішують використовувати таку зброю, вони прекрасно знають наслідки такої зброї, це не люди, які поняття зеленого не мають, про те, що це за боєприпаси, вони чудово знають про їхні наслідки. І мені видається, що такі рішення рф використовувати неприцільні касетні боєприпаси - це свідоме рішення самостійної держави наносити таку шкоду цивільному населенню іншої держави і жити з уявленням, що за це ніякої відповідальності не буде. Ну, так не буде - відповідальність за це точно настане.

Понад 120 держав світу підписали договір про заборону використання касетних боєприпасів. Щоправда, у цьому списку немає ані росії, ані України. І в обох країнах є великі запаси цієї зброї. Щоправда, перевірки правозахисників доводять, що на відміну від армії окупантів, Збройні Сили України не використовують касетні боєприпаси. Відомо лише про один випадок, який поки що не верифікували. Проблема із цією зброєю ще й в тому, що часто невеликі бомби не детонують при зіткненні і залишають загрозу на довгі роки.

Мері Веагем, експертка відділу озброєнь правозахисної організації "Human Rights Watch":

Що довше і що більше кластерних бомб використовуватимуть зараз, то гіршою буде проблема в кінці конфлікту. Це ще й дуже дорога робота з їхнього знешкодження. У Лаосі, у Камбоджі досі намагаються очистити територію від касетних бомб, які США скинули понад 30 років тому. Ці бомби продовжують вбивати дітей, які в час війни навіть не були народжені. І ми б не хотіли бачити таку ситуацію в Україні чи будь-якій іншій країні.

Росія продовжує заперечувати використання касетних боєприпасів. Але їхнє застосування зафіксоване не лише у Харкові, але й в багатьох інших містах і селах на сході України. І в більшості випадків цілком невиправдано, бо на території удару перебуває більше цивільних людей, ніж військових. І у разі доведення в суді - це підпадає під класифікацію "воєнний злочин".