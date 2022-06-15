Літнє сонцестояння 2022: що можна і не можна робити у цей день [ Редагувати ]
Щороку у червні настає день літнього сонцестояння. У 2022 році день літнього сонцестояння припадає на 21 червня, воно завжди відбувається опівдні, а точніше о 12:13 за київським часом.
У цей день сонце залишається на небі найдовше - 17 годин і 33 хвилини. А ніч - найкоротша в році і триває лише 6 годин і 27 хвилин (чверть доби).
День літного сонцестояння означає, що сонце досягає максимально високої точки над Землею, а тому у людей, які спостерігають за цим явищем, складається враження, що воно ніби зависає у зеніті і не рухається.
З давніх-давен цей день вважався містичною датою, а наші предки вірили, що енергетика у цей день, особливо вранці, – максимально сильна. Вважається, що якщо загадати бажання цієї дати – воно обов'язково здійсниться.
У день літнього сонцестояння не можна сваритися, кричати, піддаватися негативним емоціям, намагатися відганяти будь-який негатив. А щоб привернути до себе прихильність сонця, варто одягнути одяг жовтого, помаранчевого чи золотого кольору.
Прикмети в день літнього сонцестояння
- Якщо цього дня похмура погода - урожай буде поганим.
- Зранку на літнє сонцестояння багато роси - чекайте на гарний врожай.
- Ніч проти 21 червня (20 червня у високосні роки) зоряна - восени буде багато грибів.
- Якщо в день літнього сонцестояння зустріти світанок, впродовж всього року будете здоровими.
- Якщо покласти під двері монетку цього дня, то весь рік будете успішними.
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