Щороку у червні настає день літнього сонцестояння. У 2022 році день літнього сонцестояння припадає на 21 червня, воно завжди відбувається опівдні, а точніше о 12:13 за київським часом.



У цей день сонце залишається на небі найдовше - 17 годин і 33 хвилини. А ніч - найкоротша в році і триває лише 6 годин і 27 хвилин (чверть доби).

День літного сонцестояння означає, що сонце досягає максимально високої точки над Землею, а тому у людей, які спостерігають за цим явищем, складається враження, що воно ніби зависає у зеніті і не рухається.

З давніх-давен цей день вважався містичною датою, а наші предки вірили, що енергетика у цей день, особливо вранці, – максимально сильна. Вважається, що якщо загадати бажання цієї дати – воно обов'язково здійсниться.



У день літнього сонцестояння не можна сваритися, кричати, піддаватися негативним емоціям, намагатися відганяти будь-який негатив. А щоб привернути до себе прихильність сонця, варто одягнути одяг жовтого, помаранчевого чи золотого кольору.

Прикмети в день літнього сонцестояння