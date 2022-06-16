Позиції України посилює оборонна підтримка понад 40 країн - Блінкен [ Редагувати ]
Джерело: DW
Допомога у сфері безпеки з боку США і ще понад 40 союзників продовжує посилювати позиції України.
Про це повідомляє держсекретар США Ентоні Блінкен.
Як зазначив глава Держдепартаменту, це сприяє забезпеченню перемоги України на полі бою, а також зміцненню її позицій за столом переговорів.
"Президент Путін мав намір розділити Сполучені Штати, їх союзників і партнерів. Проте ми сильніші і згуртованіші, ніж будь-коли. Кремль думав, що це підірве або навіть повалить український уряд, але президент Зеленський і Уряд України міцні", - заявив Блінкен.
Блінкен також нагадав, що США та інші держави ввели потужні санкції проти Росії, посилили стримування і оборону НАТО на східному фланзі і надали "історичний рівень Військової та іншої допомоги Україні".
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