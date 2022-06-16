В окупованому Хрустальному ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів (відео) [ Редагувати ]
В окупованому Хрустальному (колишній Красний Луч) на Луганщині ЗСУ знищили склад боєприпасів противника.
За даними місцевих пабліків, палає завод "Стандарт" ("Красний Луч"), де був склад боєприпасів рашистів. Хрустальний перебуває під тимчасовим контролем "ЛНР".
Момент вибуху потрапив на відео.
На відео, яке пізніше опублікували місцеві жителі та російські пропагандисти, видно величезний стовп диму і чутно сильні вибухи.
Окупанти стверджують, що ЗСУ вдарили по підприємству ракетою "Точка-У".
Нагадаємо, що 14 червня в окупованій Новій Каховці ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян.
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