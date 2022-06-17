В Україні стартували жнива: першою збирати врожай почала Одещина. Цьогоріч тамтешнім аграріям доволі складно: все через несприятливі погодні умови, дороге паливо та невизначеність з ринками збуту. Втім, фермери не сумують та настрій - абсолютно бойовий. В цьому переконався і наш кореспондент, який повернувся з полів.

Андрій Анастасов, кореспондент:

На Одещині першими на жнива виходять підприємства півдня регіону - зокрема, Ізмаїльського району. На одному з таких ми наразі перебуваємо - і саме зараз побачимо, як на поле виїжджає перший комбайн! Цього року для фермерів це такий Особливий момент, адже увага всього світу сьогодні прикута до українського зерна.

Спочатку - короткий інструктаж від керівництва, калібрування техніки - і ось екіпажі сідають по машинах. Комбайнер Олег Іоргов каже: Відчуває всю відповідальність цього без перебільшення аграрного фронту.

Олег Іоргов, комбайнер:

На данный момент мы убираем ячмень, следим, чтоб масса равномерно заходила в жатку, следим за зерном, что попадает в бункер - чтоб не было костости, готовы работать!

Цього року завдання - зібрати кожен колосок! Річ у тім, що на півдні регіону - страшенна посуха, і, наприклад, тут врожай ячменю буде відразу на сімдесят відсотків менший ніж торік. Агрономи показують: через холодну весну, відсутність опадів - рослини у два рази нижчі, ніж мають бути.

Сергій Подалянчук, агроном фермерського господарства:

Дожди были кратковременные, локальные. В связи с отсутствием влаги зерно не налилось, не набрало своей кондиции. Но такая наша судьба - судьба в зоне рискованного земледелия!

Інша проблема - зібраний врожай треба якось реалізувати, але через заблоковані російськими загарбниками морські порти - експорт українського збіжжя майже неможливий. Тож зерно треба буде десь тривалий час зберігати. Аграрії цього підприємства, наприклад, вже підготували великі склади.

Андрій Бутенко, керівник фермерського господарства:

Плюс рассматриваем новую систему хранения зерна - это напольное хранение зерна, которое в мешки загружается в биг-бэги или под тентом - и хранится под открытым небом - к сожалению, это единственный выход, который можно сейчас осуществить.

Набагато складніше доведеться невеликим фермерським господарствам, в яких немає власних потужностей зберігання. Тож їхній урожай - кажуть фахівці галузі - ризикує опинитися у "кишенях" спритних трейдерів.

Микола Жечєв, агроном фермерського господарства:

У тех, у кого нет, негде держать это зерно им просто приходится это зерно продавать с поля, за копейки! Понимаете - вот в чем проблема!

І ось тут ми підходимо до головної загрози. Якщо фермери, як то кажуть, "прогорять" чи не зможуть продати зерно, то в них не буде коштів, щоб підготуватися до посівної кампанії, яка стартує вже у вересні.

Андрій Бутенко, керівник фермерського господарства:

Я вам скажу больше: процентов восемьдесят фермеров, чтоб зайти в уборочную кампанию - они взяли кредиты и поэтому деньги нужны. Уже - чтоб, во-первых, вернуть те долги, которые должны, а во-вторых, закупить семена, закупить удобрения, закупить то же дизтопливо для будущего урожая.

За цим всім з острахом спостерігають сільські громади, де розташовані фермерські господарства. Адже великою мірою саме завдяки їм у ОТГ можуть працювати лікарні, школи, дитсадочки та інша інфраструктура.

Микола Куртєв, староста села Кирнички:

Если у аграриев не будет возможности реализовать зерно - соответственно они не смогут оплачивать налоги. Вот, допустим, у нас если взять по Суворовской громаде - восемьдесят процентов бюджета - это именно аграрный комплекс.

На підході - новий врожай, а ми, на жаль, ще з попереднім не впоралися. Зерно з України вивозять вантажівками, залізничним транспортом та баржами. Але все це як крапля в морі - кажуть експерти. На їхню думку, потрібне розблокування морських портів.

Шота Хаджишвілі, експерт з морських перевезень:

Других шансов у нас нет. Потому что на сегодняшний день порядка двадцати миллионов тонн только зерновых, которые нужно экспортировать - а мы можем делать только чуть больше миллиона за месяц. Двадцать миллионов - это нереально. И мы будем терять этот урожай - он будет портиться.

А для розблокування портів, додають експерти, необхідна наша Перемога.