Російський буксир "Василий Бех" після влучення ракети Harpoon затонув - Одеська ОВА [ Редагувати ]
Судно забезпечення Чорноморського флоту рф "Василий Бех", вражене українськими захисниками за допомогою протикорабельної ракети Harpoon, затонуло. Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.
Сьогодні вранці нашими Військово-морськими силами було вражено судно забезпечення Чорноморського флоту "Василь Бех", на борту якого було встановлено зенітно-ракетний комплекс "Тор". Пізніше стало відомо, що він затонув.
Вороже судно транспортувало на окупований острів Зміїний боєприпаси, озброєння та особовий склад Чорноморського флоту.
За даними українських військових, внаслідок удару було знищено 70% екіпажу. Росіяни втрату корабля не коментували.
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Українські військові завдали удару по буксиру Чорноморського флоту росії "Василь Бех", на борту якого знаходився зенітно-ракетний комплекс"ТОР"