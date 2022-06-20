Війна росії поти України не сходить зі сторінок світових топових видань. Одразу дві європейські газети опублікували інтерв'ю з британським прем'єром Борисом Джонсоном та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

В них обидва політики припускають, що війна може тривати роками. Та попри це союзники обіцяють підтримувати Україну аж до перемоги. Що ще у фокусі інших іноземних видань докладніше в нашому огляді.

Американське видання The Wall Street Journal вивчає імовірність оголошення широкої мобілізації в росії. Позаяк кремль затято називає війну з Україною - "спецоперацією", залучати до неї можуть лише військові підрозділи мирного часу. Це, а також величезні втрати, що співмірні з втратами радянського контингенту в Афганістані, призвело до кадрового голоду у російських лавах. Щоби поповнити людський резерв, влада збільшує платню контрактникам та дає дозвіл укладати контракти чоловікам, що старші за 40 років. Водночас військові комісаріати почали контактувати з ветеранами із проханням підтвердити їхнє місцеперебування, що таки свідчить про ймовірність ширшої мобілізації.

У The New York Times міркують про те, як запобігти продовольчій кризі, що спричинена вторгненням росії в Україну. У колонці "У світу є вибір: працювати разом або розпастися" обговорюють, як уникнути шантажу кремля, що вимагає зняти санкції в обмін на розблокування українських портів. Таку поступку в редакції видання вважають неприйнятною. Натомість серед найреалістичніших важелів тиску вважають спільне звернення до путіна країн, які постраждали від браку продовольства, особливо тих, які ще не долучилися до міжнародного бойкоту росії. Та резюмують - "міжнародна довіра й співпраця - єдиний вихід із будь-якої з цих взаємопов'язаних криз."

А The Guardian пише про те, як загибель молодого київського активіста Романа Ратушного стала символом тяжких наслідків війни для українського суспільства. Ратушний був одним зі студентів-мітингувальників, побитих у першу ніч Революції Гідності. Він загинув під час виконання бойового завдання під Харковом за кілька тижнів до свого 25-річчя. На думку журналістів, ця смерть символічна, оскільки зараз Україна зазнає чи не найтяжчих втрат від початку війни: до 200 українців щодня. Війна сильно впливає на молоді покоління, які зіткнулися зі звірствами росіян. І це свідчить про те, що примирення з рф не відбудеться ще довго.