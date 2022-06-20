"Додому до Європи": у Грузії почався багатотисячний мітинг за євроінтеграцію (відео) [ Редагувати ]
Ввечері 20 червня у столиці Грузії розпочався мітинг за євроінтеграцію під назвою "Додому до Європи". На вулиці Тбілісі вийшли від 30 до 50 тисяч людей.
Мітинг організував громадянський рух "Соромно", його учасників вітала президент Грузії Саломе Зурабішвілі.
Акції за євроінтеграцію Грузії також відбулися у кількох інших містах країни та у столицях держав ЄС. Вони присвячені саміту Євросоюзу 23-24 червня, на якому буде розглянуто питання про надання Грузії, Україні та Молдові статусу кандидата на членство в ЄС.
Нагадаємо, що минулого тижня Єврокомісія рекомендувала надати такий статус Україні та Молдові, але не Грузії.
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