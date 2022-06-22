Все стосуються України: у Байдена назвали три ключові цілі самітів НАТО і G7 [ Редагувати ]
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Президент США Джо Байден буде переслідувати три головні цілі в ході майбутніх самітів G7 і НАТО в кінці червня. Всі стратегічні цілі пов'язані з дозволом війни в Україні.
Про це заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради держбезпеки США Джон Кірбі.
Першою метою є посилення непохитної підтримки з боку США демократичної, суверенної України, а також притягнення росії до відповідальності за її війну.
В якості другої мети в Білому домі назвали управління руйнівними ризиками для глобальної економіки, зокрема, в контексті підвищення цін на паливо і продовольство.
Третьою ключовою метою названо формування інформаційного бачення світу, в якому демократія здатна реалізовувати свій потенціал і перемогти авторитарні і корумповані підходи.
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