Повертають мирний вигляд розбомбленим містам: робота добробату на Сумщині [ Редагувати ]
Вони повертають розбомбленим містам та селам мирний вигляд. Вони обʼєднались у добровольчий батальйон. У вільний час чоловіки та жінки їдуть до розстріляних російськими військовими населених пунктів, щоб допомогти розібрати завали і почати відбудову понищеного. Цього разу добробат був у Боромлі, на Сумщині. Їхню роботу бачила наша Юлія Зайцева.
На руїнах будинків, що залишились після бомбардувань та обстрілів у Боромлі, працюють люди. Хтось розтягує дерев'яні залишки, хтось складає цеглу.
Віта, волонтерка:
Просто помогать людям, больше ничего, помощь нужна всем, а если есть возможность помочь, то надо помогать. Мы то живем пока под крышей, а люди вообще…
У вільний від праці на фармацевтичному підприємстві час жінка записується до батальйону добровольців. Робота важка, але, надихає.
Добробат на Сумщині запрацював у квітні.
Добровольці розгрібали завали на розбомбленій ТЕЦ в Охтирці, у приватному секторі Лебедина та Сум, розчищали територію на привокзальній площі Тростянця, у понівеченій лікарні.
- Ми з Тростянця, до нас приїжджали допомагать, тепер ми приїхали другим допомагать.
У Боромлі розпочали з приміщення газової служби. Рашисти завдали авіаудару, коли село ще було в окупації.
Андрій Сумець, працівник газового господарства с. Боромлі:
Летів літак і десь о 4 ранку скинув бомби і розламав оце все, одна бомба отута була, засипали воронку, друга тоже у сусідів в городі, і одна тут антена була, в неї тоже влучили. Воно коли взривалось, я сам далеко живу, но в нас хата аж ходила ходором. Да, утечки були, ми їздили, нам руські тоже казали, шо у нас утечка іде по селу, надо приїхать, устранить її.
Село Боромля найбільше славиться своєю полуницею. Тут ягода і рання, і найсмачніша. Зазвичай о цій порі на базарі повно продавців. Та цьогоріч врожай не порадував, і не лише через погоду.
Після визволення Боромлі від рашистів минуло вже понад 2 місяці, а життя так і не повернулось до норми, розповідають мешканки.
Олександра, мешканка с. Боромля:
Як ми жили, які були магазіни, який порядок був у школі, все було, яка дорога гарна, а тепер жах. Один жах.
Крамниці зруйновані, зі школи навіть парти вивезли. Та найбільше селяни сумують за загиблими.
Олександра, мешканка с. Боромля:
Наш сусід, вбили, забрали і так іздєвались у Тростянці, очі повибивали, це не дай бог. Експертизу робили після поховання - страшне.
Ірина Іванівна, мешканка с. Боромля:
Саме главне, як ті матері переживуть, в кого діти пропали, погибли…
Жінки кажуть, місяць окупації коштував років життя.
Ольга Митрофанівна, мешканка Боромлі:
Постаріли хто зна як, стрес у каждого такий, ніхто не їв, не пив, ніхто не спав ноччю, як оце отаке робилось, були такі дні, шо через кажді 5 минут оці гради летіли, ето страшне і оці ж бомби падали, і розривались, замініровано кругом, у нас ото чули? Підірвався, коло ставка ходив.
Тим часом «добробат» продовжує повертати мирний вигляд зруйнованим спорудам. Пан Микола - зранку вирішував з місцевою владою організаційні питання - вивезення сміття, робота спецтехіки, вода та обід для добровольців, а тепер і сам схопився за сокиру.
Микола Шульга, радник голови Сумської обласної військової адміністрації:
Ніколи ніхто нікого не заставляє, каждий находе собі работу, якшо плануєш ти там, ти там, то ні, от кожний баче, шо надо робить і він робе. За свої 60 років я побачив, наскільки у нас самоорганізований народ.
Люди мріють, щоб після них сюди прийшли будівельники.
Віта Овчаренко, диспетчерка пожежної частини Тростянця:
Треба робити все заново, нове, щоб нічого… не було й згадки , що тут відбувались такі страшні речі - ракети , війна і так далі.
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