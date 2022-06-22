Їх тут ніхто не чекав і не чекає. Ні в Україні, ні в багатьох країнах світу. Росіяни впевнено стають вигнанцями. Так, з першого липня між Україною та росією запрацює візовий режим. І чимало держав вже опустили залізну завісу перед громадянами федерації. Тож де не хочуть бачити росіян - далі в нашому матеріалі.

Після початку повномасштабного вторгнення до України весь цивілізований світ відвернувся від Росії. Європа закрила небо для російських літаків, а поважні міжнародні авіакомпанії скасували рейси до Федерації. Окрім того, деякі європейські країни припинили видавати візи громадянам Росії. Зокрема Польща, Чехія, Латвія, Литва, Естонія, Норвегія.

До візового бойкоту долучилася також Японія. Для росіян стало дуже непросто отримати дозвіл на вʼїзд до Сполученого Королівства, Словенії та Південної Кореї - жителі РФ нарікають, що постійно отримують відмови у консульствах. На це російські дипломати відповіли у властивій їм манері погроз.

Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії:

Дополнительно сейчас разрабывается проект указа президента об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств.

Не раді в Європі тепер навіть російським товстосумам - Португалія та Греція скасували інвестиційні програми, що дозволяють росіянам «купити» дозвіл на проживання в цих країнах, а Кіпр припинив видавати громадянам рф дозволи для разового в'їзду в країну. На рівні ЄС також оголосили про скасування так званого привілейованого в'їзду - тобто спрощеного візового режиму для російських дипломатів та бізнесменів. А Польща лоббіює повне припинення оформлення шенгенських віз росіянам - крім гуманітарних.

Натомість Грузія, що й сама постраждала від російської агресії у 2008-му, візи для росіян так і не запровадила. Тож після того, як Європа ускладнила доступ громадян РФ на свої терени, Грузія стала одним з найпопулярніших місць для відвідування серед росіян. Та шляхом еміграції з батьківщини.

Загалом безвізовими для власників паспортів з двоголовим орлом залишаються понад 100 країн - в Африці, Азії, Південній Америці. Серед європейських без віз на 30 днів росіян пускає Сербія, Північна Македонія та Чорногорія.

Даніка Казанегра Грегович, менеджерка турфірми:

Логічно, що треба обирати українську сторону, тому що ми є частиною НАТО і, сподіваємося в якийсь момент стати частиною Європейського Союзу. Але з іншого боку, чорногорцям подобаються росіяни. Ну скажемо, ми залежемо від них, більше, ніж вони нам подобаються.

При цьому, схоже, в тому, щоби громадяни вільно подорожували світом, не зацікавлена й сама РФ. Зокрема, наземні кордони з Фінляндією залишаються закритими для росіян на виїзд, навіть попри те, що фіни зняли всі обмеження для іноземців, запроваджені ще 2020-го року через коронавірус.