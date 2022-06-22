В Україні повністю зупинена нафтопереробна галузь. Усе через цілеспрямовані ракетні обстріли росією. Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко під час пресконференції у Києві.

За словами Вітренка, ракетні удари почалися фактично з перших днів повномасштабного вторгнення росії на територію України. Масовані атаки країни-окупанта ускладнили логістику нафтопродуктів на український ринок, що, зі свого боку, розвинуло дефіцит палива.

"На жаль, ці удари почалися фактично з перших днів війни… Вся нафтопереробка в Україні зараз через масовані неодноразові атаки агресора не працює і складно забезпечувати логістику нафтопродуктів на український ринок, через що виникає їхній дефіцит", - заявив Вітренко.

Коли "Нафтогаз" почне розв'язувати проблему з паливом: