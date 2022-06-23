Євробачення 2023 точно не пройде в Україні: у EBU пояснили рішення [ Редагувати ]
Євробачення 2023 не відбудеться в Україні навіть після звернення української сторони до Європейського мовника щодо перегляду такої категоричної позиції. Разом з тим, не факт, що пісенний конкурс пройде у Британії, як повідомлялося раніше.
Про це йдеться у новій заяві EBU, яка була оприлюднена 23 червня.
У заяві Європейського мовного союзу йдеться про те, що організація "повністю розуміє розчарування, з яким було зустріте оголошення про те, що пісенний конкурс Євробачення 2023 не може бути проведений в Україні, країні-переможниці цього року".
"Рішення керувалося відповідальністю Європейської мовної спілки щодо забезпечення виконання умов для гарантування безпеки всіх, хто працює та бере участь у заході", - відзначили організатори, додавши, що мова йде про безпеку більше 10 тисяч задіяних у проведенні конкурсу людей, а також щонайменше 30 тисяч меломанів з усього світу.
"Їхня безпека і благополуччя – наше головне завдання", - пояснили організатори.
Також у EBU звернули увагу на те, що згідно з правилами конкурсу його можна перенести в іншу країну, якщо присутні форс-мажорні ситуації, зокрема - триваюча війна.
Організатори побоюються повітряних атак зі сторони російського агресора, які можуть спричинити значні втрати.
"Згідно з вердиктами незалежних експертів з питань безпеки, ризик масових жертв внаслідок конфлікту, що триває, є "високий", - кажуть у EBU.
"Ми також звернули увагу на коментарі Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що війна в Україні "може тривати роки", - додали у спілці.
"Ми також звернули увагу на те, що, за нашою поточною інформацією, протягом 2023 року в Україні не планується жодних великих міжнародних концертних заходів", - ниють організатори Євробачення.
Цікаво, що Євробачення 2023 не зможе пройти навіть у Польщі або ж іншій сусідній з Україною державі. На думку організаторів конкурсу, "технічні характеристики пропонованих місць та відсутність необхідної навколишньої інфраструктури не відповідають вимогам".
Таким чином Європейська спілка радіомовлення і телебачення "з жалем прийняла рішення перенести подію в іншу країну та продовжить дискусії щодо пошуку відповідного місця для Євробачення наступного року".
"Ми будемо раді продовжувати співпрацю з UA:Суспільним щодо усіх цих питань", - резюмували організатори пісенного дійства.
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