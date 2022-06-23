У четвер, 23 червня, російські війська обстріляли Сумську області фосфорними снарядами. Про це повідомляє Оперативне командування "Північ". Обстріл вівся з території росії.

Близько 16.35 23 червня зафіксовано більше 30 виходів з реактивної системи залпового вогню по Юнаківській громаді на Сумщині. По одному із сіл громади здійснений обстріл із використанням фосфорних снарядів. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Після обстрілу Юнаківської громади термічний опік фосфорною речовиною нижніх кінцівок отримала дитина 2009 року народження, яка госпіталізована до Сумської обласної клінічної дитячої лікарні.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький виклав відео з наслідками обстрілів. Нагадаємо, що снаряди з фосфором заборонені при веденні війни.

Раніше повідомлялося, що рашисти активно використовують фосфорні заряди на Донбасі та під час осади заводу "Азовсталь" у Маріуполі.