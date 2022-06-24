На Рівненщині дев'ятикласник розробив програму, яка автоматично вмикає і вимикає сигнал повітряної тривоги. Також запускає відлік на хвилину мовчання і гімн України з гучномовців. Нині доробком школяра користуються у навчальному закладі, де вчиться підліток. Комп'ютерну програму вже протестували кіберполіцейські. Жодних порушень законодавства не виявили. Ба більше - юнаку навіть запропонували служити у поліції. Далі наш сюжет про юного програміста та його розробку.

Програма працює просто. Кожні п'ять секунд вона перевіряє, чи є повітряна тривога і якщо є, то грається цей звук.

Цього юнака за комп'ютером звати Юрій. Він - дев'ятикласник. Школяр зробив власну програму, яка автоматично вмикає і вимикає сигнал повітряної тривоги.

Юрій Кір'янчук, автор програми:

Дивиться, коли тривога почалась і через 10 хвилин вона вимикається і коли вже повітряна тривога закінчується, то хвилину гудить "відбій".

Як діє його програма - Юрій показує на шкільному комп'ютері. Розповідає - спочатку сигнал з цього пристрою передається на підсилювач, а тоді сирени вмикаються на гучномовці. Найважче, пригадує юний програміст, було змусити програму зчитувати інформацію про повітряну тривогу зі спеціального сайту.

Програма заходить по ссилці й дивиться, чи є повітряна тривога саме в Рівненській області.

Гучномовці, які встановлені на будівлі школи, сповіщають про повітряну тривогу для цілого мікрорайону Здолбунова. Раніше, аби увімкнути цей сигнал, у навчальному закладі постійно мав хтось чергувати. Тепер завдяки програмі учня - все працює автономно.

Ірина Музичук, секретарка школи:

Сторожа бігали. Вони включали. Це було для них насправді клопітно, тому що кожен раз для них телефонували і їм повідомляли, що є тривога. І це так бувало часто, тому що треба було відкрити звичайно двері, щоб приходили люди й ховалися в бомбосховище. І це насправді займало час.

Створити власну "повітряну тривогу" Юрієві запропонувала його вчителька і водночас директорка школи.

Тетяна Куць, директорка школи:

Він є цього року переможцем обласної олімпіади з програмування - зайняв друге місце в області й перше місце з інформаційних технологій і це його хобі, скажемо так, і увесь час удосконалює свої можливості.

Школяр займається програмуванням вже не перший рік. Подібної програми, каже, в Україні ще не було. Серед функцій і запуск відліку на загальнонаціональну хвилину мовчання за жертвами війни, а також гімн України.

Юрій Кір'янчук, автор програми:

Я її хочу ще удосконалити тим, що написати для неї графічний інтерфейс, щоб можна було поміняти область, яку сповіщають і по якій шукати повітряну тривогу, а також добавити якісь додаткові функції, які могли б допомогти для шкіл.

Юнаком уже зацікавилися в кіберполіції. І навіть протестували програму.

Дмитро Веремчук, інспектор відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області:

Програма є досить як для такого віку розробника, рівень достатній, хороший. Ну надалі ми запропонували даному учню проходження служби після закінчення школи в нашому кіберполіцейському підрозділі.

Та поки у планах юного програміста - здобути повну освіту. А поки Юрко хоче оформити на свій винахід авторське право. Та понад усе - мріє, аби гул сирен назавжди зник з кожного міста, району та села України.