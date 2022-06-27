Вашингтон пропонує партнерам ударити по золотому запасу росії. Це питання серед головних тем на саміті Великої сімки, що проходить в німецькій Баварії.

Чому Штати наполягають на такому рішенні? І як на це вплинув тиск американських конгресменів? Про це розповість наш спецкор у Сполучених штатах Дмитро Анопченко з американського Сенату.

На тлі проанонсованих розмов щодо варіантів вирішення «зернової проблеми», запровадження «граничної межі» щодо вартості російської нафти, дискусій про економіку, санкції і військову допомогу, майже непоміченою залишилася пропозиція, із якою президент Байден полетів на саміт Великої сімки. А це заборона на імпорт золота з Росії.

Штати діятимуть - і очікується, що Мінфін США саме в дні саміту поширить ухвалу про заборону ввезення російського золота до Сполучених Штатів. Але Вашингтон вмовлятиме і партнерів ухвалити аналогічне рішення. Здавалося б, ну що це за крок - на фоні, наприклад, ідеї обмежити ціну тієї ж російської нафти, яку продає Москва.

Наче ж неспівмірні заходи? Але тут, на Капітолійському пагорбі, вважають інакше. Пояснюють - Росія дуже скоро буде змушена продавати свій золотий запас, щоб утримати економіку на плаву, бо ефект чисельних санкцій поки є непомітним, але із часом рестрикції матимуть «кумулятивний ефект». І ось ще до того, як це сталося, союзникам у США і Європі варто домовитися, що золото у Москви ніхто не куплятиме. Створити «пул» держав - не тільки з числа країн великої сімки - які таку обіцянку дадуть.

За даними, які Мінфін США надав Сенату, Центробанк Росії, готуючись до війни і можливого блокування активів, накопичив золота на 132 мільярди доларів - і це лише офіційні цифри, тобто - вірогідно цей обсяг - лише «верхівка айсбергу». І за даними конгресменів (наприклад, республіканця з Техасу Джона Корніна) саме продаж золота дозволяє Росії обходити запроваджені проти неї санкції. Тут я процитую ще одного конгресмена, сенатор Кінга: «величезні запаси золота - один з небагатьох активів, що залишився, і який Путін може використати аби утримати економіку своєї країни від подальшого падіння».

І Конгрес дуже сильно тиснув на команду Байдена - мовляв, або самі запроваджуйте бан, або ми ухвалимо закон, яким зобов'яжемо адміністрацію це зробити. І саміт Великої сімки - за даними джерел у Білому домі - якраз стане гарним приводом для Байдена показати принциповість - і самому запровадити «бан» на золото, і колег до цього спонукати.

Це і саме по собі - новина. Але вся ця історія дає можливість зрозуміти і кілька важливих тенденцій. Перша - що конгрес максимально на боці України і там, де якісь питання «пробуксовують» на рівні виконавчої влади - акуратно, але наполегливо «дотискає». Змушує діяти. Ну а друга - що у штатів є ще «резерв санкцій», набір «інструментів тиску», які до цього не застосовували. От тільки важливо, щоб і партнери США діяли синхронно. Про це - і розмова під час засідання Великої сімки.