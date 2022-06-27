У Кропивницькому гуманітарному центрі для вимушених переселенців працює пес [ Редагувати ]
У Кропивницькому гуманітарному центрі для вимушених переселенців працює...шпіц на ім'я Тед. Йому разом із господарями довелося полишити рідну домівку у Рубіжному. Тепер пес збирає кошти на допомогу біженцям на своїй сторінці в соцмережі та стежить за дисципліною у гум-центрі. Як це йому вдається - розповість Олена Бринза.
Симпатична мордочка, пухнатий та невеликий.... Це шпіц на ім'я ТедВін із власниками втік від війни з Рубіжного до Кропивницького.
Тепер всією родиною волонтерять у місцевому гумцентрі.
Вадим Чудик, власник Теда:
З початку війни, це десь близько в 20 числах березня ми виїхали з Рубіжного, були в багатьох містах, в Дніпрі були, Хмельницькому, Вінниці, знайомі покликали в Кропивницький, прийшли самі по допомогу в цей центр "Територія успіху" і так і залишились.
У гумцентрі Теду видали власний бейдж, місце для відпочинку та визначили обов'язки.
Інга Дуднік, координаторка гумцентру в Кропивницькому:
Головна місія його - розраджувати, веселити, забавляти, психологічну допомогу надавати первинну, тварина є тварина, всі психологи скажуть, що для людей, які знаходяться в стресі, це дуже класна поміч.
Тепер Тед щодня тут обходить склади з гуманітаркою, стежить, щоб волонтери вправно працювали та розважає всіх своєю присутністю. Однак за милою зовнішністю - досить норовливий характер. І це допомагає тримати дисципліну.
Вадим Чудик, власник Теда:
Він завжди зі мною, тому у нього вибору немає,(сміється), команда волонтерів дуже привітно його вітає, але він не завжди з ними добрий, може й вкусити. Буває добрий, буває злий, під настрій, от.
Та от гарний настрій у Теда буває не часто. Але команди виконує сумлінно.
У Теда є сторінки у соцмережах, де він збирає кошти на допомогу переселенцям.
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