Щодоби ворог обстрілює Харківщину. Цієї ночі з території Білгородської області рф росіяни випустили по місту та передмістям до шести ракет. Невдовзі у соцмережах з'явилися повідомлення про вибухи. Про це повідомляють люди у соцмережах. Офіційної інформації поки що немає.

На ізюмському напрямку Харківщини працює Ігор Левенок. Яка ситуація зараз там і де саме ворог зосереджує сили - дивіться далі.

Під акомпанемент вибухів, оминаючи вирви та смертоносне залізо, яке подекуди просто стирчить посеред дороги, хутко ми рухаємося до передової. Гарячий Ізюмський напрямок. Обабіч дороги підірвана та розбита техніка.

Ігор Левенок, кореспондент:

Ворог дистанційно мінує територію маленькими такими протитанковими мінами, тому в дорозі водію слід бути дуже уважним, аби не наїхати на таку міну. Скрізь на узбіччях ми бачимо підірвану техніку…

Розтрощене і понівечене село, в якому ще кілька місяців тому вирувало життя. Нині - жодного мирного жителя. Окупанти стирають з лиця землі усе до чого наближаються. Утім, українські захисники, надихають оптимізмом.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Всі готові стояти до останнього, за країну боротися будемо! Військові нам розповідають, що по цій ділянці працює артилерія і авіація, власне, навіть як за розкладом.

«Раввін», військовослужбовець Збройних сил України:

Наши мужики молодцы! Немного мы их оттеснили и сейчас мы уже не мучаемся, так сказать, от минометов, мучаемся от более крупного, от более крупной артилерии, но ничего, держимся, окапываемся. Как вы слышите, у нас тут птички поют, мужики не разговаривают. Что бы мы слышали небо. Слышим «небо» и сразу по норкам. Вот так. Все банально просто. А это может даже и не наши…

Ротний на псевдо «Раввін», каже напередодні залишки ворожої ракети влучили у бліндаж. Троє бійців вбереглися. І це - просто диво.

«Раввін» представляє молодого бійця на псевдо… «Моїсей». Хлопці жартують, мовляв, хіба вони схожі на «нацистів», про яких без упину торочить кремлівська пропаганда?

«Моїсей» військовослужбовець Збройних сил України:

С Мелитополя. Я выехал остуда, когда город уже был в окупации. Выехал с Запорожья. Мы с другом приехали в Запорожье в военкомат, ну и (усміхається) Херсонцам привет! Держитесь! Все будет хорошо. Мы с вами! Все будет хорошо!

Дружині привіт передаю! Заєць, все хорошо, я живий! Держимся!Все буде Україна!

Пятихаткам привіт! Все будет хорошо, мы вернемся живыми и здоровыми. Спасибо за ленд-лиз конечно же! Лучше поздно, чем никогда…