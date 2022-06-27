Майже чотири місяці під постійними обстрілами перебувають жителі міста Оріхова, на Запоріжжі. Окупанти гатять по населеному пункту цілодобово. В Оріхові майже не залишилося цілих будинків, немає води і постійні перебої з електрикою. Серед тих, хто не виїхав - переважно пенсіонери. Доживати свою старість вони вирішили у рідних стінах і кажуть, що готові до будь-якого сценарію.

Ще чотири місяці тому у цій школи лунали музика та дитячі голоси. З півтори сотні юних віртуозів опановували тут гру на музичних інструментах. Але зараз... Російські урагани перетворили заклад на суцільні руїни. Два фортепіано - ледь не єдині, що вціліли після чергового обстрілу.

Цій будівлі було понад сімдесят років, щоб діти займалися у комфортних умовах, тут нещодавно зробили ремонт, розповідає заступниця міського голови.

Світлана Мандрич, заступниця міського голови Оріхова:

Оце такий вигляд тепер має музична школа. Музичну школу ми її утеплили, зробили буквально в тому році, ми її утеплили, зробили капітальний ремонт фасада, зробили капремонт даху, ви бачили, що у нас, ну тепер у нас немає музичної школи зовсім.

Загалом у населеному пункті зруйновано вже чимало обʼєктів цивільної інфраструктури, пошкоджено майже сім сотень житлових будинків. Ось ця вирва утворилася внаслідок чергового ворожого обстрілу. Тоді окупанти кілька годин поспіль безперервно гатили по містечку. Місцеві жителі розповідають, від удару здригнувся весь будинок.

Артем, житель Оріхова:

Всі тоді по домам сиділи, в нас більшість тут людей саме похилого віку, так що дуже багато людей перелякалось після цього вибуху.

Містяни кажуть, ще жодної доби у містечку не було тихо. Рашисти можуть ударити у будь-який час, а вночі тут починається справжнє пекло. Тож про нормальний сон люди вже навіть не мріють.

Любов, жителька Оріхова:

После 17 начинается вот это все действие. Ночью в 4 часа как начнут, может и в 12 ночи начать и до полпятого гатить каждых 5 минут, 2 секунди, как оно там летит, я не знаю, геп, геп, геп и сидишь вот так и не знаешь куда бежать.

Чимало будівель та доріг тут посічені уламками та побиті снарядами. Під ворожим вогнем містечко перебуває майже з перших днів повномасштабної війни. Через постійні обстріли у місті немає води, періодично зникає світло. Комунальники ледь встигають лагодити мережі. Окупанти гатять геть усюди, застосовуючи різні види зброї.

Анатолій Хворостянов, міський голова Оріхова:

Починали з околиць так наче тихесенько підбирались, а потім в якийсь момент в якусь ніч оту червону, вони черту перейшли швиденько і почали гатити куди дотягнуться без розбору.

Навіть удень за доброї погоди людей на вулицях майже не видно, але вони все ж таки є. Серед тих, хто не виїхав - більшість пенсіонери. У кожного з них своя причина, щоб залишитись жити під обстрілами. Деякі з тих, кого ми питали, мають стареньких чи недужих родичів, за якими потрібен постійний догляд.