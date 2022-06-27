Окупанти обстріляли евакуаційну колону під Харковом [ Редагувати ]
Російські військові атакували селище Печеніги Харківської області, через яке проїжджала евакуаційна колона.
Про це повідомляє Печенізький селищний голова Олександр Гусаров.
За його словами, обстріл почався в той час, коли селом їхала колона з автобусів, в яких перебували жителі окупованих районів.
"Є постраждалі. Житель селища, людина за 90 років, що пережила Другу світову війну, отримала поранення. Зруйновано кілька житлових будинків. Також вибухи спричинили пожежу у двох домоволодіннях", - розповів Гусаров.
Він додав, що рятувальники та медпрацівники надають допомогу мешканцям, які постраждали від атаки окупантів.
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