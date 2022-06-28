Кулеба про "реакцію" росії на удар по ТЦ в Кременчуці: країна вбивць і відвертих брехунів [ Редагувати ]
Джерело: День
Звичайні росіяни радіють в соціальних мережах масовим жертвам і постраждалим в результаті ракетного удару окупантів по торгово-розважальному центру в Кременчуці, який стався напередодні.
Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.
Він підкреслив, що огидно спостерігати за російськими реакціями на ракетний удар рф по Кременчуку.
"Російські дипломати і чиновники поширюють божевільні теорії змови, заперечуючи, що удар взагалі не був. Росія-країна вбивць і відвертих брехунів", - написав міністр.
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