Звичайні росіяни радіють в соціальних мережах масовим жертвам і постраждалим в результаті ракетного удару окупантів по торгово-розважальному центру в Кременчуці, який стався напередодні.

Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

Він підкреслив, що огидно спостерігати за російськими реакціями на ракетний удар рф по Кременчуку.

"Російські дипломати і чиновники поширюють божевільні теорії змови, заперечуючи, що удар взагалі не був. Росія-країна вбивць і відвертих брехунів", - написав міністр.