Терехов розповів про захист Харкова [ Редагувати ]
Джерело: Ліга.NET
Українські спеціалісти продовжують посилювати захист Харкова. Місто укріплюють кількома кільцями оборони.
Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов на засіданні виконкому міськради.
"Зрозуміло, що сьогодні нас обстрілюють щодня. Зрозуміло, що ракети долітають, незважаючи на те, що ми маємо систему ППО та зброю, але, на жаль, ту відстань, яка сьогодні є, а росіяни сьогодні з Білгородської області нещадно обстрілюють місто Харків. Десь ППО працює, десь не працює. Але те, що ми сьогодні робимо та зміцнюємо Харків кількома кільцями оборони", - заявив мер.
Він зазначив, що харківські комунальники та будівельники допомагають військовим обладнати оборонні споруди для захисту міста.
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