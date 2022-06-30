Діти збирають гроші для воїнів на Львівщині [ Редагувати ]
Гроші на амуніцію для наших воїнів збирають дітлахи на Львівщині. Вони створили мобільний "блокпост" і зупиняють автомобілі, щоб ввічливо запропонувати пожертвувати кошти. Люди діляться залюбки й з усмішкою.
За три дні хлопчики та дівчатка зібрали гроші на два бронежилети й не збираються на цьому зупинятися. Вікторія Балицька - бачила юних патріотів за роботою.
Коли в країні війна, не час бавитися в ляльки або сидіти в гаджетах. Зранку до вечора п'ятеро малих мешканців Жидачева чергують на своєму блокпосту.
Слава Україні. Тримайте. - Дякуємо вам. Щасливої дороги.
Місцеві вже знають юних волонтерів, вітаються ще здалеку.
Слава Україні. - Героям слава!
Активно допомогти українській армії прагнув дев'ятирічний Матвій. Хлопчик пишається нашими воїнами, тож вирішив організувати корисну справу.
Матвій Гачко, житель Жидачева:
Молодці, вони нас захищають, якби не вони, нас би вже тут не було.
Спершу діти облаштували блокпост, на якому зупиняли машини та пропонували допомогти армії.
Святослав, житель Жидачева:
Наше гасло було: ЗСУ допоможемо - разом переможемо.
Кожен із дітей мав свої "посадові" обов'язки.
Марічка Козак, жителька Жидачева:
Я роздавала карточки й усміхалася. Карточки виглядають як візитки.
Михайло, житель Жидачева:
Наш блокпост називався "Юний патріот України". Я зупиняв машини, машини ставали.
Діана Гучко, жителька Жидачева:
Давали всі, хто скільки міг. З кожної людини хоча б одна гривня - нам дуже сильно допомогла. Навіть ішли просто прохожі - старенькі дідусі бабусі, нам також давали гроші. Навіть зупинялися ті, що їздили на велосипедах, на мопедах, мотоциклах і так далі.
За три дні діти назбирали грошей на два бронежилети.
Діана Гучко, жителька Жидачева:
Ми зібрали десь 20 тисяч 298 гривень, 52 з половиною євро і 10 злотих.
Спершу батьки були не в захваті від ініціативи синів і дочок, адже розуміють, що волонтерство - це важка праця. Але все ж вирішили підтримати патріотизм дітей.
Василина Гучко, жителька Жидачева:
Ми спочатку зробили їм скриньки, написали їм, придумали їм гасло, дали їм прапори, дали їм настанови, щоб вони були обережні, бо це все ж таки дорого, водії. Люди різні.
Та люди зазвичай радо відгукувалися на заклики дітей та робили пожертви. Окрилені успіхом, юні волонтери почали влаштовувати благодійні рейди місцевим ринком.
Тримай. - Гарного дня. - Дякуємо вам, гарного дня.
Тепер діти поставили собі мету - назбирати грошей на тепловізор. У Жидачеві ніхто не сумнівається: у них усе вийде.
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