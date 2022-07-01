З 1 липня в Україні збільшиться розмір аліментів, декретних виплат і матдопомоги одиноким матерям.

Це пов'язано зі збільшенням прожиткового мінімуму.

Аліменти

Розмір аліментів залежить від віку дитини, і з 1 липня встановлено на рівні:

2201 грн – для дітей віком до 6 років;

2744 грн – для дітей віком від 6 до 18 років.

Мінімальний гарантований розмір виплат становить 50% від прожиткового мінімуму:

1100,5 грн – для дітей віком до 6 років;

1372 грн – для дітей віком від 6 до 18 років.

Декретні виплати та допомога матерям-одиначкам

Виплати, які може отримати жінка у період вагітності та декрету, дорівнюють 100% середньомісячного доходу. Якщо жінка офіційно не працює, не є ФОП, то їй нараховується 25% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб – це 650 грн на місяць.

Строк та сума виплат теж можуть бути різними:

2730 грн – за 126 днів декретної відпустки;

3033,33 грн – за 140 днів декретної відпустки;

3900 грн – за 180 днів декретної відпустки.

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