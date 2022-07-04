Британія вводить нові санкції проти Білорусі [ Редагувати ]
Джерело: Anadolu
Великобританія вводить нові санкції проти Білорусі через підтримку режиму олександра лукашенка військового вторгнення росії в Україну. Про це повідомляє уряд Британії.
Повідомляється, що завтра, 5 липня 2022 року, Лондон введе нові економічні, торговельні та транспортні санкції щодо Білорусі. Даний пакет включатиме заборону на імпорт і експорт товарів на суму близько 60 млн фунтів стерлінгів (близько 73 млн доларів):
- Експорт товарів нафтопереробки
- Експорт компонентів передових технологій, в тому числі тих, які використовуються в квантових обчисленнях
- Експорт предметів розкоші, включаючи британські витвори мистецтва та дизайнерські сумки
- Імпорт білоруського чавуну і сталі
Крім того, Британія обмежує Білорусі доступ до свого сектору фінансових послуг, заборонивши її компаніям випускати боргові зобов'язання та цінні папери в Лондоні.
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