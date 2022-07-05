Сьогодні, 5 липня, Фінляндія і Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО. На церемонії були присутні глави міністерств закордонних справ обох країн, які поставили свої підписи під документом.

Про це повідомляє Yle.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столенберг відкрив церемонію підписання Протоколу про приєднання.

"Це історичний момент", - заявив він.

Після підписання документа міністри закордонних справ Швеції та Фінляндії Анн Лінде та Пекка Хаавісто підкреслили важливість нових союзників для Союзу.

Хаавісто заявив, що військовий оборонний потенціал Фінляндії, готовність цивільного населення до оборони і стійкість фінів збільшать силу НАТО.

"Разом ми сильніші", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, 18 травня Швеція і Фінляндія подали заявки на вступ до Північноатлантичного альянсу. Після чого Туреччина заблокувала розгляд заявок Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО, звинувачуючи країни в "підтримці терористів".