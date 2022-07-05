Скільки коштів знадобиться для відбудови - поки не відомо

У Харкові комунальники роблять капітальний ремонт зруйнованої росіянами багатоповерхівки. Після авіанальоту перекриття і стіни будинку встояли, а от вікна і балкони - потрощені. Будинок одним із перших постраждав від авіабомб окупантів. Сталося це першого березня. Тоді не минулося і без людських жертв. Ті мешканці будинку, яким вдалося вижити, чекають, коли нарешті зможуть повернутися додому.

Цю п'ятиповерхівку в Харкові почали відбудовувати однією з перших після бомбардувань рашистами. Спецтехніка нині розгрібає завали, фахівці демонтують бетонні плити, те, що залишилося від балконів.

Неподалік за роботою комунальників уважно стежать мешканці зруйнованого будинку.

Першого березня російські пілоти завдали масової атаки по Харкову. На відео перші хвилини після удару авіабомби на Новобаварському проспекті.

Ти шо, глянь, Кулінічей нету, еб***, ти шо...

Були і загиблі, і важкопоранені.

Під завалами зруйнованого будинку опинилося багато людей. Вісім із них загинули, шестеро людей були травмовані. Нині будинок в аварійному стані. Жити тут не можна.

Світлана, жителька Харкова:

Вылетели окна, перегородки внутри квартиры все разбиты. Стены, которые межквартирные также пострадали и вышли к соседу даже в квартиру.

Тетяна разом із чоловіком і дітьми в мить вибуху була у квартирі. І родині вдалося вибратися з-під завалів живими.

Тетяна, жителька Харкова:

К сожалению, вся техника, все, что в квартире находилось - это было наше, все пострадало. Но это все наживное. Не страшно, все работаем, купим.

Унаслідок бомбардування Тетяна зазнала тяжких травм і майже втратила зір. Попереду - тривале лікування. Де жити далі - родина поки не знає.

Тетяна, жителька Харкова:

Супруг у меня с Донецка, Донецкой области и поэтому туда мы тоже вернуться не можем...

Знайти найближчим часом дах над головою сподіваються й інші жителі будинку.

Світлана, жителька Харкова:

Сейчас нас приютили временно, но сейчас также проходит время, на которое нас взяли к себе и нужно думать о том, как дальше и где нам жить. Жить нет где, острая необходимость в жилье.

Люди сподіваються, що зможуть повернутися додому якомога скоріше. Міська влада планує відновити будинок та утеплити фасад, щоб люди могли менше платити за житло. Скільки коштів знадобиться для відбудови - поки не відомо. Всі роботи фінансуватимуться з міського бюджету.