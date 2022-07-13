Космічний корабель DART був запущений у листопаді минулого року. Його місія нагадує сюжет голлівудського фільму: перехопити астероїд, що прямує до Землі, і спробувати збити його з курсу.

На щастя, карликовий астероїд 65803 Діморф насправді не збирається зіткнутися з нашою планетою, але він буде проходити достатньо близько, щоб бути класифікованим як навколоземний об’єкт. Ідея полягає в тому, щоб перевірити систему, протидії астероїдам, що потенційно загрожують зіткненню із Землею.

NASA направила DART для зміни траекторії Діморфа "самовбивчою" місією. Космічний апарат має врізатись у астероїд. Кінетична сила має якось вплинути на орбіту космічного тіла.

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Найцікавіше те, що ніхто точно не впевнений, що станеться, коли космічний корабель зіткнеться з астероїдом. І це трохи тривожить дослідників. Тому дослідники з Бернського університету в Швейцарії нещодавно змоделювали цей удар за допомогою комп’ютерного моделювання.

Дослідники виявили, що на відміну від багатьох припущень про те, що космічний корабель залишить невеликий ударний кратер в астероїді, він може завдати значних пошкоджень Діморфу.

Не виключений випадок того, що астероїд зможе навіть розколотись на два або більше шматки. Але те, як астероїд розпадеться, залежить від того, з чого він складається.

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Попередні припущення полягали в тому, що астероїди мають досить тверду внутрішню частину. Але нещодавні місії з відбору проб астероїдів показали, що деякі астероїди можуть бути більш розсипчастими всередині.

"Місія зонду Hayabusa2 Японського космічного агентства (JAXA) продемонструвала, що астероїди можуть мати дуже пористу внутрішню структуру, яка утримується разом гравітаційною взаємодією та малих когезійних сил", – пояснила провідний дослідник Сабіна Радукан.

Це означає, що замість ударного кратера шириною 160 метрів удар космічного корабля DART може повністю деформувати астероїд і зробити його майже невпізнанним, або взагалі розколоти його.

Нагадаємо, що раніше до Землі наближався астероїд діаметром півтора кілометра.

За матеріалами The Planetary Science Journal.