Чи можуть мобілізувати студентів, аспірантів та викладачів: роз'яснення адвоката [ Редагувати ]
Після початку повномасштабного збройного вторгнення Росії мобілізація в Україні викликає чимало запитань в українців. У волонтерському русі "Адвокати ЗСУ" розповіли, чи можуть до лав армії призвати студентів, викладачів та аспірантів, які навчаються в українських вишах.
Хто з викладачів і студентів не підлягає мобілізації
- Науково-педагогічні працівники університетів і закладів та фахової передвищої освіти, наукових установ, які мають вчене звання або ступінь за умови, якщо вони працюють на відповідних посадах в закладах освіти не менш як на 0,75 ставки.
- Відстрочку мають і ті, хто здобуває другу вищу освіту, але це стосується лише тих студентів, хто навчається на денній чи дуальній формі.
- Студенти, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.
Водночас студенти, які закінчили бакалаврат перед вступом до магістратури вже не є студентами, тож, відповідно, не можуть претендувати на відстрочку від мобілізації.
Такі особи не є здобувачами освіти, оскільки списки студентів формуються 1 вересня, тому в цей проміжок випускники бакалаврату втрачають відстрочку.
двокати радять заздалегідь мати документи з закладу освіти у випадку, якщо несподівано прийде повістка.
Нагадаємо, що Рада звільнила від мобілізації студентів і викладачів профтехосвіти.
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