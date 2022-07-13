Після початку повномасштабного збройного вторгнення Росії мобілізація в Україні викликає чимало запитань в українців. У волонтерському русі "Адвокати ЗСУ" розповіли, чи можуть до лав армії призвати студентів, викладачів та аспірантів, які навчаються в українських вишах.

Хто з викладачів і студентів не підлягає мобілізації

Науково-педагогічні працівники університетів і закладів та фахової передвищої освіти, наукових установ, які мають вчене звання або ступінь за умови, якщо вони працюють на відповідних посадах в закладах освіти не менш як на 0,75 ставки.

Відстрочку мають і ті, хто здобуває другу вищу освіту, але це стосується лише тих студентів, хто навчається на денній чи дуальній формі.

Студенти, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

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Водночас студенти, які закінчили бакалаврат перед вступом до магістратури вже не є студентами, тож, відповідно, не можуть претендувати на відстрочку від мобілізації.

Такі особи не є здобувачами освіти, оскільки списки студентів формуються 1 вересня, тому в цей проміжок випускники бакалаврату втрачають відстрочку.

двокати радять заздалегідь мати документи з закладу освіти у випадку, якщо несподівано прийде повістка.

Нагадаємо, що Рада звільнила від мобілізації студентів і викладачів профтехосвіти.