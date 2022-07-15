Сенсація на порожньому місці. Соцмережі сьогодні просто "вибухнули" від репостів повідомлення, яке змусило українців розхвилюватися. Масово публікували інформацію американського посольства у Києві, в якому Амбасада закликає громадян США покинути Україну. І коментували - мовляв, "американці щось знають", "це начебто ознака швидкого погіршення безпекової ситуації" та таке інше.

Чи є тут правда - ми попросили з'ясувати нашого спеціального кореспондента у Сполучених штатах Дмитра Анопченка.

Він зараз на прямому зв'язку із Вашингтона і готовий розповісти, що з'ясував. Отже, Діма, що тут відповідає дійсності? Чи це суцільна вигадка?

Я сьогодні цілий день це з'ясовував - і готовий точно сказати, що тут правда. Бо намішані і реальна інформація, і вигадки, і відверта "деза". Отже, про все по черзі. На сайті американського посольства у Києві з'явилося ось таке повідомлення. Я прошу наших режисерів - давайте його покажемо.

Безпекова ситуація в Україні продовжує бути жорсткою та непередбачуваною через військові атаки з боку росії, що тривають, активні бойові дії в країні та невизначеності щодо безпечних умов. Посольство США закликає громадян США не в'їжджати в Україну, а тих, хто перебуває в Україні, негайно виїхати, використовуючи приватний наземний транспорт, якщо це безпечно. Уникайте великих зібрань та організованих заходів, оскільки вони можуть стати військовими цілями для росії будь-де в Україні, включаючи її західні регіони.

І дійсно, що у соцмережах, що у телеграм-каналах, миттєво з'явилися репости, скріншоти й коментарі. Мовляв, бачите - посольство закликає американців терміново виїжджати. А отже… І далі варіанти. Хтось пише - "буде різке загострення на фронті". Хтось - "будуть нові ракетні обстріли" і таке інше. Мало того, хтось пише дійсно тому, що хвилюється - бо часи непрості. Але водночас помітні й скоординовані спроби викладати інформацію у певних телеграм-каналах, "розганяти", аби виникли непевність і паніка.

Складність у тому, що перевірити це зазвичай можна у речника Держдепу, Неда Прайса, але сьогодні немає ані його брифінгу, ані він сам не на зв'язку - бо супроводжує Тоні Блінкена у поїздці в Ізраїль та Саудівську Аравію із 13-го по 16-те. Але одразу кілька інформованих джерел (за правилами, я тут не можу посилатися на когось конкретно) перевіривши інформацію, підтвердили мені, що до жодної загрози, до жодної оперативної інформації про якесь можливе загострення, це повідомлення на сайті взагалі не прив'язане. Оновлення - формальне, рутинне. Посольство із самого початку війни закликає американців не їздити в Україну, а якщо громадяни США вже тут - залишити її.

Аналогічні тексти з'являлися і раніше. Я, наприклад, знайшов той, що був опублікований наприкінці травня - і там практично такі ж формулювання. Але тоді з них просто ніхто не робив "інформаційну бульбашку". Я попросив в Держдепі ще й офіційний коментар. І отримав його перед ефіром. І маю зараз відповідь за підписом речника зовнішньополітичного відомства США. Ось про що в ній йдеться.

The Travel Advisory includes language about continued reports of U.s. citizens being singled out and detained by the Russian military in Ukraine and when evacuating by land through Russia-occupied territory or to Russia or Belarus. … The Department of State continues to urge all U.s. citizens in Ukraine to depart immediately if it is safe to do so using any commercial or other privately available ground transportation options. Careful consideration should be given to routes and the risks of travel because Ukraine's roads are in many cases crowded and exposed to combat operations, and infrastructure such as bridges in some locations have been destroyed.

У повідомленні для подорожуючих міститься інформація про постійні звіти про те, що російські військові виявляють і затримують громадян США, як в Україні, так і під час евакуації наземним транспортом через окуповану росією територію або на шляху до росії чи Білорусі. Держдепартамент продовжує закликати всіх громадян США, які перебувають в Україні, негайно покинути її, якщо це безпечно, використовуючи будь-який комерційний чи інший приватний наземний транспорт. Необхідно ретельно проаналізувати маршрути та ризики подорожей, оскільки шляхи в Україні у багатьох випадках переповнені, є ризик бойових дій, а інфраструктура, наприклад мости, у деяких місцях зруйнована.

Тобто - як бачите: зв'язку тут немає, це рутинне попередження. І хто перепощував чутки на своїх сторінках - прошу, видаліть, будь ласка.

А від експертів, які у штатах відповідають за аналіз фейків, я почув про можливість цілеспрямованого "розгону" цієї інформації "фабрикою тролів". Тому час, характер розповсюдження цих чуток, джерела, звідки вони "кочували" - будуть ще аналізуватися.

Тобто ще раз підсумую: ситуація в Україні складна. Це відверто кажуть і у Білому домі, і у Пентагоні. Можливі нові російські атаки - зокрема, і ракетні. Але - і це важливо - загроза загальна, якоїсь кардинально нової оперативної інформації щодо цього немає. А повідомлення на сайті посольства - технічне, і не має викликати ані паніки, ані хвилювання. Колеги, студія?

Це був наш спеціальний кореспондент з Вашингтона Дмитро Аночпенко. Каже - хвилюватися через заяви американського посольства у Києві не варто.