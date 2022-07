Сенсація на порожньому місці. Соцмережі сьогодні просто "вибухнули" від репостів повідомлення, яке змусило українців розхвилюватися. Масово публікували інформацію американського посольства у Києві, в якому Амбасада закликає громадян США покинути Україну. І коментували - мовляв, "американці щось знають", "це начебто ознака швидкого погіршення безпекової ситуації" та таке інше.

Чи є тут правда - ми попросили з'ясувати нашого спеціального кореспондента у Сполучених штатах Дмитра Анопченка.

Він зараз на прямому зв'язку із Вашингтона і готовий розповісти, що з'ясував. Отже, Діма, що тут відповідає дійсності? Чи це суцільна вигадка?

Я сьогодні цілий день це з'ясовував - і готовий точно сказати, що тут правда. Бо намішані і реальна інформація, і вигадки, і відверта "деза". Отже, про все по черзі. На сайті американського посольства у Києві з'явилося ось таке повідомлення. Я прошу наших режисерів - давайте його покажемо.

І дійсно, що у соцмережах, що у телеграм-каналах, миттєво з'явилися репости, скріншоти й коментарі. Мовляв, бачите - посольство закликає американців терміново виїжджати. А отже… І далі варіанти. Хтось пише - "буде різке загострення на фронті". Хтось - "будуть нові ракетні обстріли" і таке інше. Мало того, хтось пише дійсно тому, що хвилюється - бо часи непрості. Але водночас помітні й скоординовані спроби викладати інформацію у певних телеграм-каналах, "розганяти", аби виникли непевність і паніка.

Складність у тому, що перевірити це зазвичай можна у речника Держдепу, Неда Прайса, але сьогодні немає ані його брифінгу, ані він сам не на зв'язку - бо супроводжує Тоні Блінкена у поїздці в Ізраїль та Саудівську Аравію із 13-го по 16-те. Але одразу кілька інформованих джерел (за правилами, я тут не можу посилатися на когось конкретно) перевіривши інформацію, підтвердили мені, що до жодної загрози, до жодної оперативної інформації про якесь можливе загострення, це повідомлення на сайті взагалі не прив'язане. Оновлення - формальне, рутинне. Посольство із самого початку війни закликає американців не їздити в Україну, а якщо громадяни США вже тут - залишити її.

Аналогічні тексти з'являлися і раніше. Я, наприклад, знайшов той, що був опублікований наприкінці травня - і там практично такі ж формулювання. Але тоді з них просто ніхто не робив "інформаційну бульбашку". Я попросив в Держдепі ще й офіційний коментар. І отримав його перед ефіром. І маю зараз відповідь за підписом речника зовнішньополітичного відомства США. Ось про що в ній йдеться.

The Travel Advisory includes language about continued reports of U.s. citizens being singled out and detained by the Russian military in Ukraine and when evacuating by land through Russia-occupied territory or to Russia or Belarus. … The Department of State continues to urge all U.s. citizens in Ukraine to depart immediately if it is safe to do so using any commercial or other privately available ground transportation options. Careful consideration should be given to routes and the risks of travel because Ukraine's roads are in many cases crowded and exposed to combat operations, and infrastructure such as bridges in some locations have been destroyed.