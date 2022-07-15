В Одеській області чоловік підірвався на міні [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
15 липня в Одеській області підірвався чоловік, який вирішив скупатися в морі. Йому відірвало голову.
Про це повідомляє посиланням на керівника координаційного прес-центру сил охорони та оборони Півдня Наталю Гуменюк.
"Ігноруючи застереження і заборону, нехтуючи заходами безпеки, місцевий житель вирішив поплавати в морі. Зайшовши в воду, чоловік підірвався на невідомому пристрої", - йдеться у повідомленні.
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