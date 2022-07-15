ППО знищила чотири крилаті ракети, випущені по Дніпру [ Редагувати ]
Сили Протиповітряної оборони України збила 4 крилаті ракети класу "повітря - поверхня" Х-101, випущені окупантами по Дніпру. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
15 липня, близько 22.00 години, окупанти завдали ракетних ударів по місту Дніпро.
Пуски ракет Х-101 здійснювались з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС із північної частини Каспійського моря.
Чотири ракети були збиті силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування "Схід".
Ракета Х-101 - одна із найтехнологічніших на озброєнні країни-терориста. Її бойова частина важить понад 400 кілограмів вибухівки, а дальність польоту становить - 5500 кілометрів. Швидкість ракети - 720 км/год.
Кілька ракет влучили по промисловому підприємству, за даними місцевої військової адміністрації є троє загиблих та 15 поранених.
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