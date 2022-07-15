Внаслідок ракетного удару по Дніпру загинуло троє людей, 15 поранені, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

На даний час достеменно відомо, що загинув водій 146 маршрутки. Про це повідомив голова департаменту транспорту міськради Іван Васючков.

Человек уже закончил рабочий день и направлялся в парк, чтобы завтра в 5 утра снова выйти на работу. Не доехал...

За даними місцевих Telegram-каналів, в одному автомобілі живцем згоріли люди.

Мер Дніпра Борис Філатов попередив про перебої з водою й електрикою у низці районів обласного центру.

Щодо ракетних ударів по Кременчуку наразі немає інформації про влучання в об'єкти, руйнування чи постраждалих. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.