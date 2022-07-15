У Дніпрі та Кременчуці пролунали вибухи (відео) [ Редагувати ]
У Дніпрі та Кременчуці на Полтавщині пролунали вибухи. Після повітряної тривоги очевидці повідомляють про прильоти ракет.
Ракетні удари підтвердили голова Полтавської ОВА Сергій Лунін і мер Дніпра Борис Філатов.
Очевидці викладають відео і фото пожеж у Дніпрі. Палають автомобілі.
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