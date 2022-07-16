Влада Туркменістану заблокувала доступ до російських пропагандистських сайтів - ТАСС, РИА "Новости", "ИноСМИ", РБК і сайтів телеканалів РФ. Про це повідомляє кореспондент радіо "Азатлик" - підрозділ радіо "Свобода".

Це були останні іноземні сайти новин, доступ до яких залишався вільним, зараз - ні. Заблоковано доступ як до сайту, так і через мобільні програми. Азербайджанські сайти теж не відкривалися, як Тренд, наприклад. Враховуючи, що інші новини і раніше були недоступні, це остаточно закорковує весь інформаційний потік. Новини з Казахстану та Киргизстану заблоковано ще раніше.

Крім цього, влада Туркменістану обмежила доступ до соціальних мереж, сервісів багатьох іноземних банків, платіжних систем, Microsoft Store, а також функцій зі скачування додатків та музики з App Store. Паралельно було припинено доступ до практично до всіх VPN-сервісів.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року в Туркменістані заборонили чорні автомобілі.