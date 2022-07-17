У Запоріжжі пролунала серія вибухів, зайнялися поля - ОВА [ Редагувати ]
У Запоріжжі пролунала серія вибухів через ворожі обстріли реактивними системами залпового вогню (РСЗВ). Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.
Близько 14:00 - 15:00 в обласному центрі були чутно серію вибухів. Ворог гатить з реактивних систем залпового вогню по деякім населеним пунктам на лінії зіткнення.
За попередньою інформацією постраждалих, загиблих не має. Інфраструктура руйнувань не зазнала. Виникла пожежа на декількох полях.
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв раніше повідомив, що за останню добу окупанти здійснили 61 обстріл позицій українських військ на Запорізькому напрямку.
Окупаційні війська зосереджувалися на утриманні зайнятих рубежів та здійснили 61 обстріл позицій наших військ. Вздовж всієї лінії фронту рашисти застосовують для обстрілів реактивну та ствольну артилерію і танкове озброєння.
Нагадаємо, що 17 липня у Запорізькій області нацгвардієць збив ворожий СУ-25.
по темі
Окупанти вдарили з ракетних систем залпового вогню по своїх позиціях на запорізькому напрямку
19-річний строковик Національної гвардії України 17 липня збив з ПЗРК "Ігла" вже 6-й за рахунком російський літак. Ім'я нацгвардійця, якого прозвали "Запорізьким месником", не розголошується. За шість збитих ворожих "пташок" йому присвоїли звання "Героя України"
Російські війська продовжують обстрілювати Миколаїв та область
Минулої доби на Миколаївщині у результаті обстрілів російських окупантів поранено 17 людей. Дітей серед постраждалих немає. Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва
Мешканців Сумщини закликають евакуюватися через загрозу ракетних і артилерійських ударів з боку російської армії. З таким закликом виступив мер Білопілля Юрій Зарко