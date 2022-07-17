У Запоріжжі пролунала серія вибухів через ворожі обстріли реактивними системами залпового вогню (РСЗВ). Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

Близько 14:00 - 15:00 в обласному центрі були чутно серію вибухів. Ворог гатить з реактивних систем залпового вогню по деякім населеним пунктам на лінії зіткнення.

За попередньою інформацією постраждалих, загиблих не має. Інфраструктура руйнувань не зазнала. Виникла пожежа на декількох полях.