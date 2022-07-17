Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 18-19 липня відвідає з офіційним візитом Іран, в ході якого зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомила канцелярія турецького лідера.

Президент проведе двосторонню зустріч зі своїм російським колегою.

19 липня в Тегерані відбудеться сьомий тристоронній саміт між Туреччиною та Іраном під головуванням президентів Ердогана й Ібрахіма Раїсі.

Офіційно на саміті обговорять ситуацію в Сирії, боротьбу з терористичними організаціями та гуманітарну ситуацію.

Нагадаємо, що росіяни двічі літали до Ірану дивитись ударні безпілотники. Оглядачі вважають, що візит Путіна до Ірану може мати на меті формалізацію домовленості щодо постачання бойових дронів.