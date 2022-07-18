Розвідники знищили ДРГ російських морпіхів у Харківській області [ Редагувати ]
Українські захисники ліквідували ворожу диверсійно-розвідувальну групу у Харківській області. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
До неї входили морські піхотинці Північного флоту росії. Розвідгрупа "Кедр" виявила у селі Дементіївка Дергачівського району російську ДРГ. Великий підрозділ окупантів розміщувався у зруйнованих будинках.
Українські розвідники відкрили вогонь та знищили 36 морпіхів, багатьох поранили. Пізніше "Кедр" з нацгвардійцями та бійцями тероборони, попри значну чисельну перевагу ворога, у боях змусили окупантів відійти.
Захисники здобули численні трофеї та взяли у полон пораненого командира взводу ДРГ. Ним виявився уродженець Запорізької області 1989 року народження, Станіслав Трутнєв. Він є військовослужбовцем 140 загону спеціального призначення боротьби з підводними диверсійними силами та засобами. До цього три роки він був у Сирії.
Зараз командир окупантів перебуває одному з госпіталів в Україні.
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