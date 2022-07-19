Кожен повербанк перед відправкою на фронт заряджають по максимуму, комплектують дротами.

Замість шкідливої звички - користь ЗСУ. У Рівному із електронних сигарет майструють потужні павербанки. Вони здатні заряджати до десяти пристроїв. Автономно працювати можуть впродовж п'яти днів. А ще - дуже прості за технологією і відносно дешеві за собівартістю.

Такими пристроями уже активно користуються військові, кажуть прилад - корисний, адже на фронті не всюди є де підзарядитися. Розробку бачили мої колеги.

-Беремо використану електронну цигарку, розбираємо її верхню частину і нижню частини, і дістаємо важливу складову повербанка - це є батарейка.

Далі елементи живлення сортують за ємністю. Їх обов'язково перевіряють на спецприладі, чи придатні. Ті, які пройшли випробування - беруть в роботу.

-Для одного павербанка потрібно 24 елементи живлення. По ємкості вони всі різні. Це від 20 до 25 тисяч ми маємо на виході.

З'єднані між собою батарейки складають в корпус. Його, до слова, друкують на 3Д -принтері. Далі - комплектують платою з USB-виходами.

Владислав Демчук, майстер:

Сюда кладуться акумулятори. Я, звичайно, зараз не вклею, но покажу приблизно. Заливається по кругу клеєм. Виходить приблизно отак - це дає міцність якби саму. Він при падіння не зіжметься. Сама стінка не зіграє і залишиться цілою і далі вставляється плата.

Такий пристрій зможе безперервно працювати п'ять днів, каже Влад. Енергії павербанку має вистачити аби з десяток разів зарядити телефон.

Такі саморобні повербанки достатньо потужні. А ще - надійні - падіння їм не страшні.

Антон Латайчук, організатор виготовлення повербанків:

Ми вже відправили більше 30 павербанків. Чому ми це робим? Тому що у військових є потреба, щоб коли вони сидять в полі або на позиціях постійно, щоб гаджети та інші засоби були заряджені.

Та й собівартість такого виробу прийнятна. Деталі на один павербанк обходяться у 200 гривень. Використані електронні цигарки присилають волонтери, або й самі збирають по спеціалізованих магазинах

Антон Латайчук, організатор виготовлення повербанків:

Є військові, з якими ми спілкуємося з 2014 року. Так само до нас приходили ветерани АТО, як і нам допомогали. А є, що люди до нас звертаються і беруть повербанки для своїх рідних, які на сьогоднішній день перебувають на сході та півдні України.

Владислава:

Взяли шнурок, якби підключили в пристрій, підключили в повербанк - рація, тепловізор, прилад нічного бачення, телефон.

Кожен павербанк перед відправкою на фронт заряджають по максимуму, комплектують дротами. Кажуть, до роботи їх спонукають самі військові, коли присилають відгуки, як працюють в польових умовах їхні пристрої. Як ось в окопі бійці заряджають свої рації.

Цех із виробництва павербанків обладнали у гаражі. Анна - тренерка з тхеквондо, але тут вправляється з ножицями - від'єднує усі непотрібні дроти від акумуляторів. Каже - робота нескладна.

Анна Поляк, волонтерка:

Я думаю, що це громадський обов'язок. Ми повинні допомагати. Якщо ми можем хоть щось зробить для того, щб допомогти нашим хлопцям - ми повинні це робити.

Скільки вже вийняли акумуляторів з вейпів - майстри не підраховували. Роблять їх вже понад два місяці. А відколи запрацювала заборона на електронні цигарки у громадських місцях, їх почали збирати ящиками. Сподіваються зробити якомога більше павербанків, щоб кожен військовий був завжди на зв'язку.