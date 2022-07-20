Сенат Італії висловив довіру прем'єр-міністру Маріо Драгі [ Редагувати ]
Верхня палата парламенту Італії висловила довіру прем'єр-міністру Маріо Драгі. За це проголосували 95 сенаторів з 315, проти - 38.
Від голосування відмовилися три великі партії: "Рух п'яти зірок", "Вперед, Італіє" та "Ліга". Вони входять до правлячої коаліції Італії. Через це близько третини сенаторів не голосували.
Голосування визнали таким, що відбулося, оскільки сенатори від "Руху п'яти зірок" не стали залишати залу засідань, що забезпечило кворум.
Маріо Драгі повідомив про намір піти з посади прем'єра 14 липня. Президент Серджо Маттарелла не прийняв його відставку.
Драгі зібрався у відставку на тлі урядової кризи, яка загострилася внаслідок відмови партії "Рух п'яти зірок" від голосування щодо вотуму довіри Кабміну в Сенаті Італії.
20 липня Маріо Драгі попросив Сенат винести на голосування резолюцію щодо довіри до нього.
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