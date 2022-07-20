Національна поліція Іспанії затримала двох осіб за звинуваченням у крадіжці в жовтні минулого року 45 пляшок рідкісних вин на загальну суму $1,7 млн. Про це повідомляє Reuters.

Затримати викрадачів вдалося після дев'яти місяців розслідування та пошуків. Одна із затриманих - 29-річна громадянка Мексики, переможниця конкурсу краси "Міс Мексика". Її спільник - 47-річний чоловік румунсько-голландського походження.

27 жовтня "Бонні і Клайд" зупинилися у відомому готелі El Atrio у місті Касерес на заході Іспанії. Для реєстрації вони надали фальшиві документи на громадян Швейцарії.

Пізно ввечері, після закриття ресторану, вони замовили вечерю в номер. Жінка чекала на замовлення в номері, і поки офіціанти везли його, і в приміщенні ресторану не було нікого з персоналу, її спільник за допомогою заздалегідь вкраденого ключа відчинив двері у винний льох ресторану.

Там він вибрав 45 пляшок вина і виніс їх з готелю, загорнувши в рушники й сховавши в три рюкзаки. Серед викрадених була, зокрема, пляшка "Шато д'Ікем" врожаю 1806 року, вартість якої оцінюється у 310 тис. євро.

Під час затримання жодної пляшки вина у злочинців не було. Випили вони їх чи продали - з'ясовують слідчі.

Нагадаємо, що у травні в Шотландії продали на аукціоні найбільшу у світі пляшку віскі об'ємом 311 літрів (444 стандартні пляшки) за 1,1 млн фунтів стерлінгів.