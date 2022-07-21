У Миколаєві внаслідок ракетного удару згорів склад з тисячами тонн продуктів (відео) [ Редагувати ]
Російські окупанти двома ракетами влучили в один зі складів гуманітарної допомоги у Миколаєві. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Згоріли тисячі тонн продуктів, призначених для дітей, людей похилого віку та нужденних.
Росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву близько 3 години ночі. Окупанти випустили по місту сім ракет С-300.
Відомо також про потрапляння ракет в об'єкт інфраструктури, АЗС, газогін і складське приміщення. Рятувальники ліквідували всі пожежі. Наразі відомо про одного постраждалого.
Нагадаємо, що зранку 21 липня, рашисти обстріляли Харків. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще 19 отримали поранення.
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