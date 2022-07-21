Ранковий обстріл Харкова: кількість жертв та постраждалих зросла [ Редагувати ]
В четвер, 21 липня, в результаті обстрілу загинули двоє людей, ще 19 отримали поранення. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Окупанти вдарили по місту "Ураганами".
Станом на зараз внаслідок обстрілу одного з районів Харкова російськими "Ураганами" 19 поранених, серед них - 1 дитина. На жаль, 4 людини - у тяжкому стані. 2 людини загинули.
За його словами, на місцях влучань продовжують працювати 10 бригад Обласного центру екстреної медичної допомоги.
Російський ворог б’є виключно по вулицях міста, торгівельних павільйонах, житловій інфраструктурі. Є влучання у житловий будинок, де був розміщений приватний стоматологічний кабінет. Усередині приміщення людей не було.
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