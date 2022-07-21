В четвер, 21 липня, в результаті обстрілу загинули двоє людей, ще 19 отримали поранення. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти вдарили по місту "Ураганами".

Станом на зараз внаслідок обстрілу одного з районів Харкова російськими "Ураганами" 19 поранених, серед них - 1 дитина. На жаль, 4 людини - у тяжкому стані. 2 людини загинули.

За його словами, на місцях влучань продовжують працювати 10 бригад Обласного центру екстреної медичної допомоги.